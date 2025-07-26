Ankara Eymir Gölü çevresinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer sivillerin alana ancak bu işlemlerin tamamlanmasının ardından giriş yapabileceğini açıkladı.

ODTÜ ÖĞRENCİLERİ SEFERBER OLDU!

Ankara’nın akciğeri olan ODTÜ Ormanlarının Eymir Gölü çevresinde yangın meydana geldi. Yangın uzun süren uğraş sonunda kontrol altına alınırken, yangından doğada yaşayan hayvanların etkilendiği öğrenildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, yaralanan ve dumandan etkilenen hayvanların tedavi edilebilmesi için gönüllü olarak harekete geçti. Öğrenciler, hayvanları veteriner kliniklerine ulaştırmak için hazırlık yapıyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara da dikkatli olunması çağrısında bulundu.