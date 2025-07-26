Olay, cuma saat 01.00 sıralarında, Modernevler Mahallesi 3103 Sokak'ta meydana geldi. Caddede karşılaşan İsmail Özdemir ile kız arkadaşını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü N.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. N.G., yanındaki tabancayla Özdemir'e ateş açtı. Özdemir, göğüs ve kalbine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdüğü Özdemir, hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan N.G. Çünür Mahallesi'ndeki akrabasının evine yapılan polis operasyonuyla dün akşam saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)