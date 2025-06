Arçelik ve Beko, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Aile ve Gençlik Fonu” kapsamında yürüttüğü Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde yeni evlenecek çiftlere özel indirim kampanyası başlattı. Kampanya ile gençler, Arçelik ve Beko ürünlerinde 11 farklı kategoride her bir ürün için 5 bin TL’ye varan indirimden faydalanabilecek.

Ev kurmak artık daha kolay

Arçelik’ten yapılan açıklamaya göre, kampanya süresince çiftler; beyaz eşya, ankastre, televizyon ve iklimlendirme ürünleri başta olmak üzere geniş ürün yelpazesinde özel indirimlerle evlerini daha uygun fiyatlarla kurabilecek. Kampanya, 2025 yılı sonuna kadar hem markaların fiziksel mağazalarında hem de online satış kanallarında geçerli olacak.

Başvuru e-Devlet üzerinden

İndirimden faydalanmak isteyen çiftler, e-Devlet Kapısı üzerinden temin edecekleri indirim kodlarıyla kampanyaya katılabilecek. Her çift, Arçelik ve Beko markalarının her birinden bir kez indirimli alışveriş yapabilecek.

Can Dinçer: “Her zaman gençlerin yanındayız”

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, 70 yıllık köklü geçmişe sahip bir marka olarak üç kuşağın hayatına dokunduklarını belirtti. Dinçer, “Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizi her zaman destekliyoruz. Sadece ürün üretmekle kalmıyor, hayatı kolaylaştıran ve sürdürülebilir çözümlerle tüketicilerimize artı değer katıyoruz. ‘Teknolojiyle Hayatın Kalbinde’ yer alarak, gençlerimizin yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.