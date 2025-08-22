Etimesgut Belediyesi, "Daha temiz, daha yaşanabilir bir Etimesgut" hedefiyle temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şeyh Şamil, Ayyıldız ve Atakent Mahallelerinde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmalarıyla mahalle sakinlerine daha hijyenik ve sağlıklı bir yaşam alanı sunuluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda: Kaldırımlar titizlikle temizlendi, Cadde ve sokaklar yol süpürme araçlarıyla süpürüldü, Hafriyat ve moloz atıkları toplandı, Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi.

Vatandaşlardan gelen talepler ve düzenli planlamalar doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmalar, Etimesgut’un her köşesinde aralıksız sürdürülmeye devam edecek.