Düzce’nin Cumayeri ilçesi Hamascık köyünde dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda AKP Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel (23), tutukluk yapan silahını tamir etmek istedi. Silahın aniden ateş almasıyla kalbinin alt kısmına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunçel, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gümüşova Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tunçel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AKP İl Başkanlığı’ndan açıklama

Acı haberin ardından AKP Düzce İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Elim bir kaza sonucu evladımız, Cumayeri Gençlik Kolları Başkanımız kıymetli Eren Tunçel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç yaşta aramızdan ayrılan kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerini paylaştı.