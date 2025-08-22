Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yaz sıcakları ve susuz kalma, ciddi ağrılara yol açan böbrek taşları riskini artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erkurt, aşırı sıcaklarda artan sıvı kaybının, böbrek taşı rahatsızlığına davetiye çıkardığını vurguladı.

Genç yaşta taş hastalığı geçirenler, ailesinde böbrek taşı bulunanlar ve daha önce taş düşürmüş olanların yüksek risk grubunda yer aldığını aktaran Erkurt, 'Tedaviden önce asıl amaç, taş oluşumunu en baştan engellemek. Bunun en basit yolu ise yeterli sıvı alımından geçiyor. Risk grubundakiler, her 5 yılda yaklaşık yüzde 50-60 oranında yeniden taş oluşturabiliyor. Bu nedenle, kişiye özel değerlendirme ve tedavi şart.' değerlendirmesinde bulundu.

Her hastanın 24 saatlik idrar analizi sonucunda taş oluşumuna sebep veren maddelerin tespit edildiğini kaydeden Erkurt, 'Eksik olan maddeler tamamlanıyor, fazla olanlar kısıtlanıyor ve bazı durumlarda ilaç desteği veriliyor. Bu sayede, yüzde 80'e varan oranda yeni taş oluşumu engellenebiliyor.' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erkurt, evde tedavi gören hastalara şu tavsiyelerde bulundu:

'Günde en az 2,5 litre idrar oluşturacak kadar su içilmeli. Hayvansal protein tüketimi, kilogram başına 0,85 gramla sınırlandırılmalı. Günlük tuz alımı 4 gramı geçmemeli. Kalsiyum alımı ise yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna göre ayarlanmalı. Bu kurallara dikkat edildiğinde, taş oluşumu önemli ölçüde engellenebilir.'

Sıvı alımı ve beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmanın da taş oluşumunu önlemede etkili olduğuna değinen Erkurt, günde en az bir saat boyunca tempolu yürüyüş yapılması gerektiğini aktardı.