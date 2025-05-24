2024-2025 sezonunda BAL 6. Grup şampiyonu olan Eskişehirspor, 3. Lig'e çıkışını büyük bir organizasyonla kutladı. Yeni Eskişehir Stadyumu’nda düzenlenen kutlamalarda binlerce taraftar takımlarını yalnız bırakmadı. Stadyumu dolduran coşkulu kalabalık, profesyonel lige dönüşün heyecanını yaşadı.

Kuvoka, Joker, Hande Ünsal, Jeff Redd, Mithat Körler, Ceza ve Bando Eses gibi ünlü sanatçılar sahne alarak geceye renk kattı. Gecenin en özel anı ise TFF Bölge Temsilcisi Atilla Dönmez tarafından verilen şampiyonluk kupasının, takım kaptanı Ali Fırat Kasap tarafından kaldırılması oldu.

Katılım Yoğundu

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, il protokolü, milletvekilleri, belediye başkanları ve spor camiasından birçok isim katıldı. Taraftarlar tezahüratlarla, meşalelerle ve marşlarla tarihi başarıyı doyasıya kutladı.

Rekor Üstüne Rekor

Eskişehirspor, bu sezon iki kez seyirci rekoru kırdı. Manavgat Belediyespor maçında 30 bin 328, Akşehirspor maçında ise 33 bin 247 taraftar stadyumda yer alarak BAL tarihine geçti.

Taraftar: “Süper Lig Yolundayız”

Coşkulu taraftarlar, “Adım adım Süper Lig’e” diyerek kulübün yeniden eski günlerine döneceğine olan inançlarını dile getirdi.