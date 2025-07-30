Gazeteci İsmail Arı, Menzil Cemaati’nin 2 milyon TL sermaye ile yeni bir vakıf kurduğunu iddia etti. Arı’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, cemaatin kurduğu bu yeni yapı, sermaye büyüklüğüyle dikkat çekti.

Daha Önce Şirket Kurmuşlardı

Menzil Cemaati’nin ticari faaliyetleri ilk kez gündeme gelmiyor. 2023 yılında, cemaate yakın isimler tarafından 1 milyon TL sermaye ile “Kasri Arifan Turizm” adlı bir şirket kurulmuştu. Söz konusu şirketin amacı, umre ve hac turları düzenlemek olarak kayda geçmişti.

Ayrıca cemaatin yıllar içinde kamu ihaleleri alan şirketler, yardım dernekleri ve eğitim kurumları aracılığıyla geniş bir ekonomik yapıya ulaştığı biliniyor. Beşir Derneği’nin 2022 yılındaki faaliyet raporuna göre, derneğin yönettiği fon tutarı 241 milyon TL’ye ulaşmıştı.