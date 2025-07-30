Ankara'nın Beypazarı, Güdül, Nallıhan (Çayırhan) ve Ayaş ilçeleri, 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında kültür, sanat ve müziğin buluşma noktası haline geldi. 29 Temmuz’da başlayan festival, dört ilçede birden eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festivalin ikinci gününde (30 Temmuz) ilçelerde kortej yürüyüşleri, uluslararası halk dansları gösterileri ve yerel sanatçıların konserleri düzenlenecek.

5 Gün Sürecek Kültür Maratonu

29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festival, her gün farklı ilçede farklı etkinliklerle devam edecek. Program kapsamında; halk dansları gösterileri, müzik dinletileri, tematik sergiler, kortej yürüyüşleri ve halk konserleri yer alıyor.