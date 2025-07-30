Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 25 Haziran 2025 tarihinde düzenlediği bir ihale kapsamında, kentte yapılması planlanan altı söyleşi için yaklaşık 20 milyon 575 bin TL bütçe ayırdığı iddia edildi. Söz konusu ihale Kamu İhale Bülteni’nde yer aldı ancak içerik detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Belediye ile organizasyonu üstlenen firma arasında imzalanan sözleşme, yalnızca konuşmacı ücretlerini değil; sahne, ses, ışık, tanıtım, teknik ekipman, lojistik ve güvenlik gibi kalemleri de kapsıyor. Etkinliklerde aralarında gazeteci Fulya Öztürk, oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı ile televizyon programcısı Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin yer alacağı öne sürülüyor.

Kişi Başına Milyonluk Bütçe Mi?

İhale bedelinin 20 milyon TL’yi aşması ve etkinlik sayısının altı olarak lanse edilmesi, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Etkinlik başına ortalama 3 milyon 429 bin TL düşmesiyle, harcamanın boyutu tartışma yarattı. Sosyal medyada ve bazı yerel platformlarda, “birkaç saatlik söyleşi için milyonluk bütçe ayrılması” eleştirilirken, bazı kullanıcılar ise bu tür etkinliklerin gençlere yönelik katkılarını savundu.

Resmî Açıklama Yok

Belediye tarafından ihaleyle ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmış değil. Sözleşmenin kapsamı içinde sadece konuşmacı ücretlerinin değil; sahne kurulumu, ses-ışık sistemleri, tanıtım giderleri ve lojistik gibi kalemlerin de yer aldığı tahmin ediliyor.