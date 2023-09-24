Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi yaya devriyeleri tarafından suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, " uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kasten yaralama, dolandırıcılık, şantaj, hırsızlık, hakaret, kayıp şahıs" gibi çeşitli suçlardan 13 kişi yakalandı.

Sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 6 tabanca, 1 pompalı tüfek, 27 fişek, 21 kartuş, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Söz konusu zanlılardan, 4 yıl, 2 yıl 7 ay 15 gün ve 1 yıl 8 ay 319 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 10 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.