Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evde buzdolabından çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zincirlikuyu Mahallesi 8061. Sokak'ta yer alan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede buzdolabının motorundan kaynaklanan yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında, evde yaşayan S.M., A.M. ve S.Y. çıkan yoğun dumandan etkilendi. Söz konusu 3 kişi, itfaiye ekiplerince balkondan tahliye edildi.
Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.