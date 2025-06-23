İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Olmert, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Olmert, Netanyahu'nun savaş politikalarına ve liderlik tarzına dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Olmert, geçmişteki tecrübelerin Netanyahu’nun “bir savaşı başlatmayı bildiğini ancak onu bitirecek yetenek, hayal gücü ve cesaretten yoksun olduğunu” açıkça gösterdiğini söyledi.

Eski Başbakan, “Netanyahu akıllı, cesur ve sorumlu bir liderse bu savaşı durduracaktır. Aksi halde, kibriyle İsrail için bugüne kadar elde ettiği her şeyi mahvedecektir” diyerek Netanyahu’nun tutumunun ülkenin geleceği açısından ciddi bir risk taşıdığına dikkat çekti.

Olmert’in bu sözleri, İsrail kamuoyunda ve siyasi çevrelerde yankı uyandırırken, Netanyahu’ya yönelik iç politik baskının arttığı bir döneme denk geldi.