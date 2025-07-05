Bakan Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil, dünyanın lideri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir kalkınma yürüyüşüne devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız sadece ülkemizi yöneten değil, kriz çözen bir dünya lideridir. Türkiye’yi stratejik anlamda dünya sahnesinde söz sahibi bir konuma taşıdı." dedi.

Ankara’ya 739 Milyar Liralık Ulaşım Yatırımı

Bakan Uraloğlu, Ankara’ya bugüne kadar 739 milyar liralık ulaşım ve iletişim yatırımı yaptıklarını söyledi. "466 kilometrelik bölünmüş yolu 1208 kilometreye, sıcak asfalt kaplamalı yol ağını ise 1266 kilometreye çıkardık" ifadelerini kullandı.

Esenboğa Havalimanı’na Yeni Pist ve Kontrol Kulesi Geliyor

Esenboğa Havalimanı’nda üçüncü pist ve yeni hava trafik kontrol kulesi projelerinde sona gelindiğini belirten Uraloğlu, bu yatırımların kısa sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacağını söyledi.

Ankara'dan İzmir'e Hızlı Tren 3.5 Saat Olacak

Uraloğlu, Ankara’yı hızlı tren ağıyla İstanbul, Karaman, Eskişehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas’a bağladıklarını vurgulayarak, “Yüksek hızlı tren hatlarıyla 100 milyon vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.

Ayrıca Ankara ile İzmir arasında süren hızlı tren hattının Afyon etabının gelecek yıl, İzmir ayağının ise bir sonraki yıl tamamlanacağını duyurdu. Yeni hat ile 14 saatlik seyahatin 3,5 saate düşeceğini belirtti.

"Ankara’daki Metroların Büyük Kısmını Biz Yaptık"

Bakanlık olarak Ankara’daki metro yatırımlarına da değinen Uraloğlu, "58 kilometrelik metro hattının büyük kısmını biz yaptık. Belediyenin 6 yılda bir metre ray döşemeden bizi eleştirmesi samimi değil" diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi.

Esenboğa Metrosunda Geri Sayım Başladı

Esenboğa metrosuna dair en net açıklamayı ise şöyle yaptı:

“Esenboğa metrosunun yeni projesini 2 ay içinde tamamlayacağız. Etlik Şehir Hastanesi’ni de kapsayacak şekilde yeniden planladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. İnşallah yıl sonunda ya da başında ihale sürecini başlatarak Esenboğa metrosunun inşasına başlayacağız.”

BaşkentRay ve Diğer Metro Hatları

Uraloğlu ayrıca, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan/Törekent metro hatları ile BaşkentRay projesini de Ulaştırma Bakanlığı olarak tamamladıklarını hatırlattı.