Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede "Terörsüz Türkiye" hedefinin kontrolü bir biçimde ilerlediğini belirterek, DEM Parti ile gelecek hafta gerçekleşecek kritik görüşmeye değindi. "Silah bırakma koşulsuz olmalı ve örgüt feshedilmelidir" şeklindeki çizgilerini koruduklarını vurgulayan Erdoğan, bu sürecin şeffaf ve kararlı şekilde yürütüleceğini belirtti.

Zengezur Koridoru: Jeoekonomik Devrim

Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında diplomatik mutabakatla barış sücrecinin son aşamaya geldiğini belirterek, Zengezur Koridoru'nun çok yakın zamanda açılmasını beklediklerini söyledi. Koridorun, Türkiye'den Orta Asya'ya kesintisiz ticaret ve ulaşım ağı sağlayacağına dikkat çeken Erdoğan, bunu "jeoekonomik devrim" olarak nitelendirdi.

Gazze Görüşmeleri ve Trump'la Temas

Gazze meselesine ilişkin olarak ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmede ateşkes talebini ilettiğini aktaran Erdoğan, "Gazze'nin kaybedecek vakti yok. Bu sürece Trump'un müdahil olması kritik." dedi. Şimdi 60 günlük geçici bir ateşkes planının masada olduğuna işaret etti.

EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum

Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti seçildiğini açıkladı. Palandöken Ekonomi Forumu, Gastronomi Fuarı gibi 50'ye yakın etkinlikle bu unvanın içinin doldurulacağını belirtti.

Suriye ve Doğalgaz Girişimi

Suriye'de toprak bütünlüğüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'ın doğalgaz desteğine hazır olduğunu, Şam yönetimiyle ekonomik işbirliğini arttıracak adımların atılabileceğini ifade etti.

F-35 ve Savunma Sanayi

F-35 konusunda "kendi göbeğimizi kestik" diyen Erdoğan, savunma sanayii atılımlarının hızlandığını belirterek, Trump'ın bu konuda anlaşmalara sadık kalacağına inandığını belirtti.

Yangınlarla Mücadelede En Güçlü Filolardan Biri

Yaz aylarında artan orman yangınlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile bölgenin en güçlü hava filosuna sahip olduğunu belirtti.

"Dünya Beşten Büyüktür" Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikada "Daha adil bir dünya mümkün" ve "Dünya beşten büyüktür" yaklaşımlarının Türkiye'nin vizyonunun merkezinde olduğunu belirtti. Göç, iklim krizi ve adaletsizliklere karşı barışçıl ve diplomatik çözümler üzerinde durdu.

CHP Eleştirisi

Erdoğan, CHP'nin erken seçim ve sokak çağrılarının halkta karşılık bulmadığını söyleyerek, "AK Parti Cumhur İttifakı ile birinci partidir" dedi. CHP'yi yolsuzluk iddiaları ve manipülatif siyasetle suçladı.