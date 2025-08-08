Olay, akşam saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Gelenkardeş köyünde yaşandı. İddiaya göre, akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Abdulmenaf Sartık yaşamını yitirdi, M.S. ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. M.S., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan M.S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi, Sartık’ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Akif ÖZALP- Sekvan KÜDEN/ ERUH (Şırnak), (DHA)-