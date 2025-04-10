Emine Erdoğan, paylaşımında, Türk Polis Teşkilatı’nın vatanın dört bir köşesinde güvenin simgesi olduğunu belirterek, tüm polis teşkilatının Polis Haftası’nı tebrik etti.

Emine Erdoğan’dan Polis Teşkilatına Kutlama Mesajı

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Vatanımızın dört bir köşesinde güvenin adı olan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Fedakarlığı görev bilen tüm kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Vazife başında şehit düşen emniyet mensuplarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Türk Polis Teşkilatının 180 Yılına Övgü

Emine Erdoğan, mesajında Türk Polis Teşkilatının 180 yıllık köklü geçmişine ve güvenlik alanındaki önemli rolüne vurgu yaparak, emniyet mensuplarının özverili çalışmalarını takdir etti. Ayrıca, şehit olan polisleri rahmetle anarken, gazilere de şükranlarını sundu.

Türk Polis Teşkilatı, 180. yılında, halkın güvenliği ve huzuru için gösterdiği fedakarlıkla takdir edilerek, bu anlamlı günde kutlamaların odağı oldu.

Vatanımızın dört bir köşesinde güvenin adı olan Türk Polis Teşkilatımızın 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.



Fedakârlığı görev bilen tüm kahraman polislerimizin #PolisHaftası’nı tebrik ediyorum.



Vazife başında şehit düşen emniyet mensuplarımızı rahmet ve minnetle anıyor,… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları April 10, 2025