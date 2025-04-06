Elvira ve Tuba, Avrupa Şampiyonası için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampta yoğun tempoda çalıştı.

Farklı yaş gruplarında çok sayıda başarıya imza atan milli sporcular Elvira Kamaloğlu 57 kiloda, Tuba Demir ise 55 kiloda, 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Elvira Kamaloğlu, AA muhabirine, 11 yıldır güreşle uğraştığını söyledi.

Güreşle kardeşinin antrenmanlarına giderken tanıştığını dile getiren 23 yaşındaki sporcu, "Babam eski bir güreşçi ve kardeşimin de güreşçi olmasını istiyordu. Babam kardeşimi güreş antrenmanlarına götürürken ben de antrenmanları izlemek için gidiyordum. Gidip gelirken güreşe başladım." dedi.

Elde ettiği derecelerden bahseden Elvira, "Şu ana kadar gençler dünya üçüncülüğüm, U23 dünya üçüncülüğüm, U23 Avrupa şampiyonluğum ve Avrupa ikinciliğim var. Önümüzde büyüklerde bir Avrupa Şampiyonası var. Buna çok iyi hazırlandık. Kampımız çok verimli geçti. Hedefimiz Avrupa şampiyonası. Orada da çok başarılı olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Tuba Demir: "Büyüklerde de Avrupa şampiyonu olup ülkemi gururlandırmak istiyorum"

Tuba Demir ise yaklaşık 10 yıldır güreş sporu ile ilgilendiğini söyledi.

Okul seçmelerinde keşfedildiğini dile getiren Tuba, "Antrenörler okulda seçme yapıyorlardı. Ben de tesadüfen bu seçmelere katıldım ve seçildim." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinden bahseden milli güreşçi, şöyle konuştu:

"U15-U17 ve 1 ay önce düzenlenen U23'te Avrupa şampiyonu oldum. Daha önce de Avrupa şampiyonalarında kürsünün farklı basamaklarında yer aldım. Yıldızlarda ve gençlerde Avrupa şampiyonu oldum. Aynı şekilde büyüklerde de Avrupa şampiyonu olup ülkemi gururlandırmak istiyorum."