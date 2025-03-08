Kaza, akşam saatlerinde Doğukent Mahallesi, Bahaeddin Ögel Caddesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil ile 23 ADP 256 lakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA Ajansı