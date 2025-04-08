Balıkesir'de jandarma ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait yazlık evde arama gerçekleştirdi.

Edremit ilçesinin Güre Mahallesi'nde bulunan Hasan İmamoğlu'na ait yazlık evde gerçekleştirilen arama, jandarma ekiplerinin operasyonel bir şekilde gerçekleştirdiği bir süreçti. Jandarma ekipleri, yazlık eve giriş yapabilmek için evin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdiler. Arama işleminin ardından, ekiplerin evde uzun süre vakit geçirdiği ve detaylı bir inceleme gerçekleştirdiği bildirildi.

Ekiplerin arama işlemini tamamlamasının ardından bölgeden ayrıldıkları öğrenilirken, soruşturmanın devam ettiği ve bu tür operasyonların da sürebileceği ifade ediliyor. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasındaki gelişmeler ve yapılan aramalar, kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.