Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyenleri para cezası gelecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Temmuz 2025. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenler, 1 Ağustos’tan itibaren 7 bin 438 TL'lik bir ücretle karşı karşıya kalacak.

Yeni tip çipli ehliyetlere geçiş süreci uzun süredir devam etse de, hala çok sayıda vatandaş eski tip sürücü belgesi kullanmayı sürdürüyor. Yetkililer, yoğunluk ve mağduriyet yaşanmaması adına işlemlerin son günlere bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

1 Ağustos’tan Sonra Ne Olacak?

Eski tip ehliyetlerini süresi içinde yenilemeyenler, 1 Ağustos 2025’ten sonra yeni ehliyet almak isteyen biri gibi işlem görecek. Bu kapsamda:

Sağlık raporu,

Sürücü kursu kaydı,

Teorik ve direksiyon sınavları,

Belge harcı ve diğer ücretler

gibi işlemler zorunlu hale gelecek. Tüm bu süreçlerin toplam maliyeti ise yaklaşık 7.438 TL’yi bulacak.