EGO Genel Müdürlüğü, 401 numaralı otobüs hattının güzergahını daha verimli ve etkin bir ulaşım sağlamak amacıyla yeniden düzenlediğini duyurdu. Yeni uygulama, 3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hayata geçirildi.

Yenilenen güzergah kapsamında 401 numaralı otobüs; Dışkapı Metro İstasyonu, Ulus Metro İstasyonu, AKM Metro İstasyonu ve Kazım Karabekir Caddesi hattında hizmet verecek. EGO yetkilileri, bu yeni düzenleme ile belirlenen aktarma noktalarından yapılan aktarmaların ücretsiz olacağını açıkladı. Böylece yolcular, aktarma sırasında ek ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Vatandaşlar, 401 numaralı hattın yeni güzergahı ve aktarma bilgilerine EGO’nun resmi duyuruları ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.