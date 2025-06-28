İzmir'in tarihi Efes Antik Kenti’nde bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, ünlü Kuğu Gölü Balesi ile sanatseverlere kapılarını açtı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festival, 13 Temmuz’a kadar sürecek.

Festivalin açılışında Tchaikovsky’nin klasik eseri "Kuğu Gölü" sahnelendi. Gösteride dünyaca ünlü baş dansçılar Daniil Simkin ve Iana Salenko da sahne aldı. Antik tiyatroda sahnelenen performans, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Zengin Program, Kapalı Gişe İlgi

Festivalin programı kapsamında 2 Temmuz’da Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” operası, 5 Temmuz’da “Carmina Burana”, 8 Temmuz’da Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” eserinden uyarlanan özgün opera ve 11 Temmuz’da Verdi’nin “La Traviata” eseri sahnelenecek.

Festivalin kapanışı ise 13 Temmuz’da Mikis Theodorakis’in müzikleriyle sahneye taşınan “Zorba” balesiyle yapılacak. Gösteri, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Efes Antik Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Ayrıca 29 Haziran’da çocuklara özel “Şekeronya” adlı müzikli çocuk oyunu da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde iki temsil olarak sahneye konulacak.

Tan Sağtürk: Festival Tarihi Rekor Kırdı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, festivalin büyük ilgi gördüğünü ve biletlerin günler öncesinden tükendiğini belirterek, “Rüya görüyor gibiyiz. Gittiğimiz her şehirde aynı ilgiyle karşılaşıyoruz. Bu yıl rekor katılım var. Kuğu Gölü ile başladık, Zorba ile bitiriyoruz. Tüm temsiller kapalı gişe. Seyircimize minnettarız” dedi.

Sağtürk, önümüzdeki yıl müzikallere ağırlık verileceğini ve resitallerin stadyum konserlerine dönüştürüleceğini belirterek, festivali daha da büyütme hedeflerini paylaştı.