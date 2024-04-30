İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Söğütlüdere köyünde şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 3 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, el konulan araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde de Yunanistan'a gitmek isteyen 20 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA Ajansı