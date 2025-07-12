Yönetmeliğe göre "durum değerlendirme denetimi" kavramı resmen tanımlandı. İdare tarafından gemilerin dizayn ve kondisyonuna yönelik yapılacak bu denetim, artık düzenli hale getirilecek. Özellikle 25 yaş üzeri klassız gemiler, bu denetimleri yetkilendirilmiş klas kuruluşlarına yaptırmak zorunda olacak.

Sefer Programlarında Dijital Takip Zorunluluğu

İşletmeciler, sefer programı değişikliklerini en az 1 hafta önce Düzenli Seferler Bilgi Sistemi (DSBS) üzerinden idareye bildirecek. Ayrıca yoğun günlerde ek sefer düzenlemek isteyenler, DSBS sistemiyle önceden bildirimde bulunmak kaydıyla bu hakkı kullanabilecek.

Hat İzinleri ve Sigorta Düzenlemeleri

Kiralık gemi satın alındığında, mevcut hat izni süresi boyunca geçerliliğini koruyacak.

Düzenli sefer yapan gemiler, Bakanlık tarafından ilan edilen kulüp ve sigortacılardan, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü olacak.

Başka işletmeciye ait hatta çalışan gemiler için ilave hat izni alınması şart olacak.

Ayakbastı Ücretleri ve Üst Sınırlar

Kıyı tesislerinde yolcu ve araçlardan alınan ayakbastı ücretleri Türk lirası olarak belirlenecek. Ayrıca bu ücretlere, adil ve sürdürülebilir rekabeti sağlamak adına bir tavan fiyat getirilecek ve bu sınır idare tarafından belirlenecek.

Yurt Dışı Seferlerde Yeni Kurallar

Yabancı ülke kıyı tesislerine düzenli sefer yapmak isteyen işletmeler için gemi uygunluk yazısı şartı getirildi. Türk bayraklı gemilere önsörvey, yabancı bayraklılara ise liman devleti denetimi yapılacak. Uygunluk yazısı için en az şu iki kriterden biri sağlanmalı:

Geminin bayrağı, Akdeniz veya Karadeniz liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarında siyah listede olmamalı. Geminin sertifikalarını yayınlayan kuruluşun performansı düşük olmamalı.

KKTC Seferlerine Özel Uygulamalar

Türkiye ile KKTC arasında yapılan taşımacılıkta, idare esnek uygulamalar yapabilecek. Ancak bayrak kayıtları bulunmayan gemiler için hat izni verilmeyecek.

Online Bilet Satış Sistemi Şartı

Güney Marmara ve Ege adalarına sefer yapan şehirlerarası gemi işletmecilerine, online bilet satış sistemi kurma zorunluluğu getirildi. Bu sistemde en fazla %10 yolcu ve araçlık kota ayrılarak satış yapılabilecek.

İşletme Ünvanı Değişikliklerinde Bildirim Zorunluluğu

İşletmenin adı veya ticari ünvanı değiştiğinde, bu durum en geç 5 iş günü içinde liman başkanlığına bildirilecek. İdare, hat izninin yeni isimle yeniden düzenlenmesi için 2 ay süre verecek.

Yeni yönetmelik 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Denizcilik sektöründe rekabet, güvenlik ve dijitalleşme açısından önemli bir adım olan bu düzenleme ile deniz ulaşımında yeni bir dönem başlıyor.