Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu, Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücülerinin isimleri henüz bilinmeyen 21 AGL 534 plakalı cip, 72 AAV 701 plakalı beton pompa aracı ve 21 S 0771 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı. Yaşanan kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

Selim KAYA- Özcan ARGİN/ DİYARBAKIR, (DHA)-