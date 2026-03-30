Diyarbakır’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza, Diyarbakır Çevre Yolu kırsal Karamus Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 S 0537 plakalı öğrenci servisi ile 63 AIK 940 plakalı otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan, çoğu öğrenci 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA