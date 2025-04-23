Zonguldak'ın Devrek ilçesinde köy yolunda kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü Yusuf Burgucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aksu köyü yolunda meydana geldi. Ormandaki kesim alanından ağaç taşıyan Yusuf Burgucu yönetimindeki 67 NV 580 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Burgucu, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)