ABBAS SATIR

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı (MHP) Devlet Bahçeli, 6 Şubat’ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu sonrası bir süre ‘nekahet’ yani iyileşme dönemi geçirmişti. Bahçeli, o süre zarfında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya aracılığıyla paylaşırken, yürüttüğü telefon trafiği ile de sahadan kopmamıştı.

EN SON GRUP TOPLANTISINI 28 OCAK’TA GERÇEKLEŞTİRDİ

Meclis çalışmalarına da ara veren Bahçeli, en son 28 Ocak’ta partisinin Meclis grup toplantısında konuşmuştu. Bazı programlar haricinde görünmeyen Bahçeli, şimdi aradan yaklaşık 5 ay sonra önümüzdeki hafta Meclis kürsüsünde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.