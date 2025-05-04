Denver Nuggets, NBA tarihinde bir ilki başararak 7. maçta 6 oyuncusu 15 ve üzeri sayı atan ilk takım oldu. Takımın yıldızları geceye damga vurdu:

Aaron Gordon: 22 sayı, 5 asist

Christian Braun: 21 sayı, 5 ribaunt

Nikola Jokic: 16 sayı, 10 ribaunt, 8 asist

Jamal Murray: 16 sayı, 5 ribaunt

Russell Westbrook: 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma

Michael Porter Jr: 15 sayı, 6 ribaunt

Clippers Direnemedi

Konuk ekip Los Angeles Clippers ise özellikle savunmada zorlandı. Kawhi Leonard’ın 22 sayı ve 5 ribauntluk performansı yeterli olmadı. Kobe Brown 13 sayı, Ivica Zubac ise 10 sayı ve 14 ribauntla mücadele etti.

Nuggets'ın Rakibi Belli Oldu: Oklahoma City Thunder

Bu galibiyetle birlikte Denver Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak. Seride saha avantajı Thunder’ın elinde olacak.