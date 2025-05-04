Tarım ve Orman Bakanlığı, ormanların korunması ve orman yangınlarına karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl başlattığı 'Orman Benim' kampanyasını bu yıl da 9 Mayıs 2025 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarının riski her geçen yıl artıyor. Son 10 yılda yaşanan orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğu belirtilerek, bu durumu engellemek amacıyla önleyici stratejilerin geliştirilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Türkiye, orman yangınlarının azaltılmasına yönelik stratejilere öncelik vererek, bu küresel soruna çözüm aramaya devam ediyor.

‘Orman Benim’ Kampanyası Türkiye’nin 81 İlinde Eş Zamanlı Düzenlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 Mayıs 2025’te ülke genelinde gerçekleştirilecek 'Orman Benim' kampanyasında orman alanlarındaki yanıcı maddelerin temizlenmesini hedefliyor. Etkinlik kapsamında, ormanların etrafındaki alanlarda çalılar ve diğer yanıcı maddeler gönüllüler tarafından toplanacak ve orman yangınlarının oluşma riskini azaltacak adımlar atılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kampanyaya ilişkin mesajını İzmir’deki etkinlikte verecek. Geçen yıl gerçekleştirilen kampanya sırasında 313 ton çöp toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde toplanan çöpler geri dönüşüme gönderilecek.

‘Orman Benim’ Kampanyası ile Çevreyi Korumak ve Yangınlara Karşı Önlem Almak Hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'Orman Benim' kampanyası, 7’den 70’e her yaştan vatandaşın katılımıyla, ormanların korunmasına yönelik büyük bir adım atıyor. Bakanlık, kampanya sayesinde orman yangınlarını önlemeyi ve orman sevgisini yaymayı amaçlıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım bekleniyor.