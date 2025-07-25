Olay, saat 22.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkisinde bulunan sahilde meydana geldi. İçerisinde bir kişinin olduğu aktarılan otomobil, bilinmeyen bir nedenle hareket ederek denize düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada, denizdeki otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ismi öğrenilemeyen kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrol edildi. Otomobil ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla vinçle sudan çıkarılırken, sıcak havalardan bunalıp sahile gelen vatandaşlar ise o anları izledi. (DHA)

Kaynak: DHA