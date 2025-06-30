Son günlerde Datça Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan esprili ve dikkat çeken paylaşımlar, Türkiye gündeminde geniş yankı buldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik mizahi bir tatil teklifi sosyal medyada viral olmuştu. “Zeydan Hoca” kullanıcı adlı bir sosyal medya hesabı, Kılıçdaroğlu’na hitaben “Bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi de dahil olmak üzere Datça’da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim” şeklinde esprili bir paylaşım yapmıştı. Datça Belediyesi’nin resmi hesabından bu paylaşıma yanıt olarak ise “Maalesef doluyuz” cevabı verilmişti.

Bu yanıtın ardından gözaltına alınan Gazeteci İrfan Değirmenci için belediye hesabından “yerimiz var” ifadesi kullanılarak destek mesajı verilmişti. Bu paylaşımlar, Datça Belediyesi’nin sosyal medya yaklaşımı olarak takdir toplamıştı.

Ancak bugün belediyenin resmi hesabından sorumlu sosyal medya yöneticisi Osman Akın’ın işten çıkarıldığı duyuruldu. Akın'ın paylaşımı şu şekilde; "Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: "gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar."

Datça Belediyesi'nin bu davranışı sosyal medyada gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama!

Konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ise açıklama yaparak; "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder. Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum." dedi