DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşması uzayınca salondan erken ayrıldı' şeklinde yer alan iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi’nde 172'nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmış; İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya bu programda 'Trafik Güvenliği' konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımız, Bakan Yerlikaya'nın sunumu bittikten sonra, önceden belirlenmiş programı kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyet ile yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrılmıştır. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir. Kamuoyunun, manipülasyon içeren iddialara değil, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

”Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiası doğru değildir.



Bazı basın-yayın organlarında “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşması uzayınca salondan erken ayrıldı” şeklinde yer alan iddialar… pic.twitter.com/qLaHsuSb4S Özgür Özel’den Leman Açıklaması! İçeriği Görüntüle July 1, 2025