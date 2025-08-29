Toplantıda konuşan Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, kamu kurumlarının imkanlarının akşam halk eğitimi hizmeti için kullanılması gerektiğini söyledi.

Hayat boyu öğrenme çalışmalarının hem sosyal hem de ekonomik katkı sunduğunu belirten Bakır, 'Okullarımızın, kurumlarımızın seminer salonları, toplantı odaları akşamları halk eğitimi için kullanılabilir. İnsanlara uğraş verecek faaliyetler, hobiler kazandırmak hayatlarını zenginleştirir. Meslek ve kariyer ideali böyle gelişir.' dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mescioğlu ise 'İlçemizde talep edilen her alanda kurs açmaya gayret ediyoruz. El sanatlarından gastronomiye kadar birçok alanda kurslarımız sürüyor. Bir kursun açılabilmesi için kurs yeri, kursiyer ve usta öğretici şart.' diye konuştu.