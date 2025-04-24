CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleşen konserde, farklı yaş gruplarından çocuklar, bateri performansı gerçekleştirdi.

Çocukların enstrüman becerilerini geliştirmesinin ötesinde, sanatsal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası, klasik müzikten film müziklerine, halk ezgilerinden modern eserlere uzanan geniş bir repertuvarı bateriyle yorumladı.

Orkestra, "Rasputin", "Ne Na Na Na" ve "Sude" gibi sevilen şarkıları ritim çalışmaları eşliğinde seslendirdi.

Seyirciler, konser boyunca alkışla ritim tutarak çocuklara eşlik etti.