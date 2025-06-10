Çin ve Güney Kore'nin uluslararası ve bölgesel duruma daha fazla istikrar sağlaması gerektiğine işaret eden Şi, iki ülkenin serbest ticareti ve çok taraflılığı birlikte savunması, küresel ve bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin işlerliği ile istikrarını birlikte güvenceye alması gerektiğini vurguladı.

Kore Yarımadası'nda yapıcı rol çağrısı

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Lee'nin, Çinli mevkidaşından, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması için yapıcı rol oynamasını istediğini belirtti.

Şi'nin de buna karşılık ülkesinin sorunun çözümü için çaba göstereceğini ifade ettiğini aktaran Sözcü Kang, Çin liderinin, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı teşvik etmenin hem Güney Kore'nin hem Çin'in çıkarına olacağını söylediğini kaydetti.

Kang, "Devlet Başkanı Lee, Güney Kore ve Çin'in ekonomi, güvenlik, kültür, insani etkileşimler dahil farklı alanlarda, eşitlik ve karşılıklı fayda ruhuyla, işbirliği ve temasların etkin şekilde teşvik edilmesini umduğunu vurgulamıştır." dedi.

Güney Koreli Sözcü, Devlet Başkanı Lee'nin, Şi'yi kasımda Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere davet ettiğini de aktardı.

Telefon konuşması, göreve yeni başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin üçüncü üst düzey görüşmesi oldu. Lee daha önce ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile telefonda konuşmuştu.

Güney Kore'de erken seçim

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkı yönetim ilanı ve görevden azledilmesinin ardından 3 Haziran'da yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung kazanmıştı.

Resmi sonuçlara göre, Lee oyların yüzde 49,42'sini kazanırken iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oy almıştı.

Devlet Başkanı seçilen Lee, 4 Haziran'da mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi, seçilmesinin ardından Lee'ye tebrik mesajı göndermişti.