Antalya Havalimanı VIP Salonu'nda karşılanan Özel’e, CHP Antalya milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili eşlik etti. Karşılamanın ardından Özel, kent merkezindeki bir otele geçti.

Gündem: Muhittin Böcek ve Demokrasi Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün içinde CHP Antalya İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Ardından, Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Başkan Muhittin Böcek ile görüşecek.

Ziyaretlerin ardından Özel, saat 20.00’de Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek olan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılacak ve halka hitap edecek.

Partiden "Demokrasi ve Hukuk" Vurgusu

CHP kaynakları, Özgür Özel’in mitingde, “hukukun siyasallaşması” ve “seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı baskısı” konularında önemli mesajlar vereceğini belirtti. Mitinge binlerce yurttaşın katılması bekleniyor.