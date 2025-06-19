CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, asgari ücret artışı ve esnafın desteklenmesi konusunda önemli mesajlar verdi. Özel, “Yanında 5 kişiye kadar asgari ücretli çalıştıran küçük esnafa, sosyal güvenlik primi desteği sağlanmalı” dedi.

"Asgari ücret eridi, destekle birlikte esnaf da nefes alır"

Özgür Özel, TÜİK verilerine göre asgari ücretin satın alma gücünün 3 bin TL’nin üzerinde eridiğini ve temmuz ayındaki zamların etkisinin hızla kaybolduğunu söyledi. Asgari ücretin artırılmasının sadece çalışanları değil, esnafı da olumlu etkileyeceğini vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“İşçide, memurda, emeklide para yoksa esnafta da olmaz. Esnafımız zaten bu durumdan muzdarip. Küçük esnafımızın yanında birkaç çalışanı oluyor. Biz, asgari ücret artırılsın ama esnaf bu artıştan olumsuz etkilenmesin diyoruz. SGK prim tahsilatları artıyor; bunun yalnızca dörtte birinden feragat edilip destek verilirse, bu sorun büyük ölçüde çözülür. Böylece hem çalışan kazanır hem de esnafın yüzü güler.”

"Esnafın emeklilik şartları adaletsiz, 9 bin gün çok fazla"

CHP Genel Başkanı, esnafa yönelik emeklilik sistemindeki eşitsizliklere de değindi. Aynı iş yerinde çalışan bir işçinin 7200 günde emekli olabildiğini, ancak işverenin 9000 günü tamamlaması gerektiğini hatırlattı. Bu farkın esnafa büyük mali yük getirdiğini belirten Özel, “Her esnaf, 6 yıl daha çalışıp cebinden en az 8 bin TL ödemek zorunda kalıyor. Bu da toplamda 14 bin 500 TL’lik bir gelir kaybı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

“Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor. Meclis’in hemen dibindeyiz ama ‘mum dibine ışık vermez’ misali, esnaf bu ışıktan faydalanamıyor.”

Esnafa düşük faizli kredi ve perakende yasası çağrısı

Özel, küçük esnafın uygun faizli, uzun vadeli kredilere ulaşmasının da büyük bir sorun olduğunu dile getirdi. Faiz oranlarındaki artışın esnafı ciddi şekilde zorladığını söyleyen Özel, hükümete ve Meclis’e çağrıda bulundu:

“Önümüzdeki dönemde perakende yasasını çıkaracağız, 9 bin günün 7200’e inmesi için adım atacağız. Ayrıca, asgari ücret artışıyla paralel şekilde esnafa da destek verilmesini içeren düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacağız. Hükümete çağrımız net: Gelin, esnafın elinden tutalım, onları yalnız bırakmayalım.”

TESK Başkanı Palandöken’den teşekkür

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de CHP heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, esnaf ve sanatkarların çözüm bekleyen sorunlarını görüştüklerini söyledi.