Antalya Manavgat ilçesinde 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandıktan sonra geçici olarak Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, parti üyeliğinin askıya alınması kararına ilişkin, "Benim Cumhuriyet Halk Partililiğim daha küçücükken duvarlara 'Ecevit' yazmakla, 'altı ok' çizmekle başladı. Cumhuriyet Halk Partisi benim ailemdir" dedi.

Manavgat ilçesinde rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, parti üyeliğinin askıya alınması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP ile bağının çocukluk yıllarına dayandığını belirten Kara, "Benim Cumhuriyet Halk Partililiğim daha küçücükken duvarlara 'Ecevit' yazmakla, 'altı ok' çizmekle başladı" dedi. CHP üyeliğinin askıya alınmasını, partinin üst yönetiminin olağanüstü koşullarda verdiği genel bir refleks olarak değerlendirdiğini aktaran Niyazi Nefi Kara, "Cumhuriyet Halk Partisi benim ailemdir" ifadesine yer verdi. Kara, yargılama sürecinin ardından haklılıklarının ortaya çıkacağına inandığını belirterek, "Yolumuza CHP'nin temiz siyaset anlayışını benimseyen evlatları olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Açıklamasında, yaşanan süreci manipülasyonlarla partiyi ve kendisini itibarsızlaştırmak isteyenlerin başarısızlığı olarak nitelendiren Kara, "Bu süreç, 'CHP'yi ve Niyazi Nefi Kara'yı itibarsızlaştırırız, belediyeyi de ele geçiririz' hayali kuranlar için büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Biz, her zamankinden daha güçlü bir şekilde dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.