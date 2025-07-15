İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz’un yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, demokrasi vurgusu yaparken, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. O gece yaşananları “bu toprakların gördüğü en karanlık gecelerden biri” olarak tanımlayan İmamoğlu, güçlü bir demokrasi cephesinin halk iradesiyle kurulduğunu vurguladı.

“Özeleştiri yapılmadı”

Açıklamasında sadece halkın direnişine değil, devletin geçmişte FETÖ yapılanmasına karşı izlediği politikaya da göndermede bulunan İmamoğlu, “Devlet içinde yıllarca korunup kollanan bu yapıya dair bir özeleştiri bile yapılmadı” ifadelerini kullandı.

“Kurumlar ve kurallar ülkesi olmak zorundayız”

15 Temmuz benzeri karanlık gecelerin tekrar yaşanmaması için yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü çağrısında bulunan İmamoğlu, “Bir an önce kurumlar ve kurallar ülkesi olmak zorundayız” diyerek, dolaylı biçimde son dönemdeki tutuklamalara ve adalet tartışmalarına dikkat çekti.

Şehitlere ve gazilere saygı mesajı

İmamoğlu açıklamasının sonunda, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden yurttaşları rahmetle andı, gazilere ise minnetlerini sundu. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözleriyle mesajını sonlandırdı.