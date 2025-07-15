Basın toplantısında söz alan Adis Lagumdzija, milli takıma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. İlk iki haftada takımın yanında olamasa da maçları yakından takip ettiğini ifade eden Lagumdzija, "Önümüzde zorlu dört maç var. Grubumuz çok güçlü, ancak takım arkadaşlarımın bana olan güveni motivasyonumu artırıyor. Hedefimiz en az iki galibiyet almak. Yeni antrenörümüzle kısa sürede çok yol kat ettik. Mental olarak iyi durumdayız ve bunu sahaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

Filenin Efeleri, VNL 3. haftasında ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.

Milli takımın maç programı şöyle:

16 Temmuz 2025, 09:30 — Türkiye vs ABD

17 Temmuz 2025, 09:30 — Türkiye vs Almanya

19 Temmuz 2025, 09:30 — Türkiye vs Brezilya

20 Temmuz 2025, 05:00 — Türkiye vs Arjantin