Çaycuma Belediyesi tarafından düzenlenen “Bisiklet” temalı karikatür yarışmasının ödül töreni, Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi’nde yapıldı. Tören, yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin yer aldığı serginin açılışıyla başladı.

Törene Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yarışma koordinatörü Behzat Taş, seçici kurulun değerlendirme süreci ve eserler hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı törende yaptığı konuşmada, Çaycuma’yı sadece teknik hizmetlerle değil, kültürel etkinliklerle de geliştirmek istediklerini belirterek yarışmanın bu hedefin bir parçası olduğunu ifade etti.

Yarışmada birinciliği Sait Munzur kazanırken, ikincilik ödülünü Aşkın Ayrancıoğlu’na gazeteci Fikret Bila verdi. Üçüncülük ödülünü Mehmet Zeber’e Ayşen Baloğlu, Sezai Oruç Özel Ödülü’nü ise Murat Şeker’e Kürşat Coşgun takdim etti.

Törene mesaj gönderen jüri üyeleri Zafer Temoçin, Ergün Gündüz, Aydan Çelik ve Gürcan Mermertaş, yarışmanın karikatür sanatına katkı sunduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcı jüri üyelerine hat sanatıyla hazırlanan isimli tablolar hediye edildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.