DOMİNİK Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da yaşanan korkunç olayda, bir gece kulübünün çatısının aniden çökmesi sonucu en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 70'ten fazla kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığı açıklandı.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, Acil Durum Yönetimi yetkilileri, çökmenin nedenine dair henüz net bir bilgiye ulaşılamadığını, olayın çok yönlü olarak araştırıldığını bildirdi. Yaşanan felakete müdahale için 93 ambulansın farklı hastanelere yönlendirildiği ve yaralıların en kısa sürede tedavi altına alındığı belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti Acil Durum Yönetimi Direktörü Juan Manuel Mendez, olay yerinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için zamana karşı yarıştığını ifade etti. Mendez, “Enkaz altında hala hayatta olan insanlar olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle kurtarma ekiplerimiz, son kişiye ulaşana kadar çalışmalarını durmaksızın sürdürecek,” dedi.

Gece kulübündeki facianın yankısı ülke genelinde büyük üzüntü yaratırken, yetkililer olayın nedeni, ihmal olup olmadığı ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği konularında detaylı incelemelerin sürdüğünü vurguladı.