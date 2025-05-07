Aniden bastıran yağış nedeniyle Çerkeş'teki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken, dolu tanelerinin kısa sürede yolları beyaza bürüdüğü görüldü.
Vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalanırken, yetkililer su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Yetkililerden Uyarı Geldi
Meteoroloji yetkilileri, bölge halkını ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli olmaya çağırırken, yağışların gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürebileceğini bildirdi.
Kaynak: AA