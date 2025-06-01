Çankırı'da da merkeze bağlı Buğday Pazarı Mahallesi'nde toplam 45 sandıkta 17 bin 295 seçmen yeni muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti. Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı ve Keseköy'de de kurulan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri sürüyor.

Muhtarlık seçimi için oy kullanmaya gelen Buğday Pazar Mahallesi sakinlerinden Erkan Demir, sabah erken saatlerde muhtarlık seçimi için oy kullanmaya geldiğini söyledi. Oyunu kullandığını belirten Demir, "Muhtarımız Buğday Pazarı Mahallesi'ne şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.