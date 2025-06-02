Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde yer alan ve kalp şeklindeki görüntüsüyle dikkat çeken Kalpli Göl, yılın belirli dönemlerinde aldığı pembe rengiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Dünyada sayılı pembe göller arasında yer alan göl, bu yıl da mayıs ayının sonlarına doğru yeniden pembe tonlarına büründü. Gölün son hali dronla havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Tarihi Alexandria Troas Antik Kenti döneminde iç liman olarak kullanılan Kalpli Göl, sıcaklık ve tuzluluk oranının artmasıyla birlikte ‘Dunaliella salina’ adlı mikroskobik alglerin yoğun şekilde çoğalması sonucu pembe ve kırmızı tonlarına dönüşüyor. Bu eşsiz doğal olay, göle masalsı bir görünüm kazandırıyor.

Sosyal medyada paylaşılan etkileyici görüntüler sayesinde ün kazanan göl, her yıl binlerce doğa ve fotoğraf tutkununu kendine çekiyor. Kalp şeklindeki yapısıyla dikkat çeken göl, özellikle drone ile havadan görüntülendiğinde etkileyiciliğini ikiye katlıyor.

Doğa harikası Kalpli Göl, hem bilimsel yönüyle hem de görsel zenginliğiyle Türkiye’nin keşfedilmeyi bekleyen turizm destinasyonları arasında öne çıkıyor.