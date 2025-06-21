Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak ve helikopterler, bölgeye sevk edildi. Aynı zamanda yer ekipleri ile birlikte, Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın bölgesinde yoğun duman ve zorlaşan arazi koşulları, ekiplerin müdahalesini zorlaştırsa da, çalışmalar aralıksız sürüyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önleyici tedbirler de alınıyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.