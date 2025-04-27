Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Bursa'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızı 40-60 km/saat, yer yer ise 70 km/saat civarında olacak. Pazartesi günü rüzgarın etkisini biraz daha arttırarak yer yer 80 km/saat hızlara ulaşması öngörülüyor. Fırtınanın etkisi, önümüzdeki üç gün boyunca devam edecek.

Ulaşımda Aksamalar ve Diğer Olumsuzluklara Karşı Dikkat Edilmeli

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulunarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve çatı uçması gibi olaylara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Özellikle açık alanlarda güvenli bir şekilde korunma sağlanması, dışarıda yer alan eşyaların güvenli bir yere alınması tavsiye ediliyor.

Fırtına Üç Gün Sürecek

Çanakkale, Balıkesir ve Bursa illerinde üç gün sürecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, pazartesi günü daha da güçlenmesi bekleniyor. Meteoroloji, fırtınanın etkisini kaybetmesinin salı günü gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Tedbirli Olun!

Meteoroloji, fırtına nedeniyle yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunarak, vatandaşların tedbirli olmalarını ve hava koşullarını göz önünde bulundurarak dışarıya çıkarken dikkatli olmalarını önerdi.