Çamlıdere Belediyesi, 4 yaş üzeri çocuklara özel Geleneksel Sünnet Şöleni düzenleyecek. Etkinliklerden yararlanabilmek için son başvuru tarihi 4 Temmuz

olup, ilçede oturan ve yaş aralığı tutan vatandaşlar yararlanabilecek.

"Çocuklarımıza unutulmaz bir gün"

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Geleneksel Sünnet Şöleni Başlıyor! Çamlıdere Belediyesi olarak 4 yaş ve üzeri çocuklarımız için düzenlediğimiz Geleneksel Sünnet Şöleni'ne kayıtlar başladı. Çocuklarımıza unutulmaz bir gün, ailelerimize mutlu anılar için sizleri bekliyoruz." diye konuştu.

Adem Ceylan Kimdir?

Adem Ceylan, 1963 doğumlu olup, memleketi Ankara’nın Çamlıdere ilçesindendir. Kariyerine 1987 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı Teknik Hesaplar Şube Müdürlüğü’nde başladı. 1990–2005 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nda Mahalli İdareler Kontrolörü olarak görev yaptı ve TBMM araştırma komisyonlarında yer aldı.

2006–2014 döneminde sırasıyla Ankara İl Özel İdaresi’nde önce Genel Sekreter Yardımcısı, ardından Genel Sekreter olarak görev yaptı. Ayrıca 2014–2015’te Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, 2015–2016’da tekrar İçişleri Bakanlığı’nda kontrolörlük ve sonrasında 2016–2023 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Yönetim konularında aktif olan Ceylan, Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerini de 2010–2016 yılları arasında sürdürdü. Öte yandan, Çubuk OSB, Ankara Fuarcılık A.Ş., Sağlak Su İşletmesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Vakfı gibi kamu kurumlarında çeşitli görev ve üyelikler yaptı